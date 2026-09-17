Нардепка знайшла дивний ріст витрат у бюджеті на 2027 рік: "ЩО саме ми економимо?"

Фінансування деяких відомств зросте, хоча грошей у бюджеті не вистачає

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Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна поставила під сумнів "жорстку економію" державного бюджету. Все через зростання витрат на силовиків у 2027 році.

Відповідний пост Южаніна опублікувала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, кошторис передбачає суттєве збільшення фінансування правоохоронних органів, зокрема вона навела у приклад кілька структур.

Офіс Генерального прокурора: збільшення видатків з 18,615 млрд грн у 2026 році до 21,146 млрд грн у 2027 році (+2,53 млрд грн, або +13,6%). При цьому фінансування основної програми — провадження прокурорської діяльності — зростає на 2,45 млрд грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП): зростання з 368,9 млн грн до 446,4 млн грн (+77,5 млн грн, або +21%).

Державне бюро розслідувань (ДБР): фінансування зростає з 4,713 млрд грн до 5,505 млрд грн. (+792 млн грн, або +16,8%).

"Коли країні одночасно пояснюють необхідність "жорсткої економії", то збільшення фінансування державного органу на 13,6%, 16,8% або 21% саме собою вимагає пояснення. Інакше я просто не розумію значення словосполучення "жорстка економія". ЩО саме ми економимо?", — наголосила нардепка.

Повна заява Южаніної

Ніна Южаніна/Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні запроваджено жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не заплановані на оборонні потреби країни. Про це оголосив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Насправді економлять лише звичайні громадяни.