Генплан Сокольников во Львовской области обжалуют в суде: чем это может угрожать другим общинам

Документ предусматривает школы, дороги, воду и канализацию для села

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Сокольники рассчитывают свое развитие до 2044 года, когда население села, по прогнозу, может вырасти до 50 775 жителей. Под эту численность в генплане предусмотрели жилье, школы, детские сады, дороги, централизованные водоснабжение и канализацию.

Об этом глава Сокольнической громады во Львовской области Тарас Сулимко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, 50 775 - это расчетный показатель на 2044 год, а не план одномоментной застройки или заселения села. Генплан рассчитан на 18 лет, а необходимую инфраструктуру планировали одновременно с жильем - в тех же кварталах.

"Это постепенное прогнозируемое увеличение численности населения громады, и под эту цифру на восемнадцать лет вперед проектируются сети, школы и дороги", - пояснил Сулимко.

Отдельно генплан предусматривает централизованное водоснабжение и канализацию для всего села, включая существующую застройку. Собственные очистные сооружения мощностью до 3 тыс. кубометров в сутки громада планирует строить совместно с инвестором.

По словам Сулимко, при разработке документа учли и ограничения международного аэропорта "Львов": этажность застройки составит преимущественно 4-6 этажей, а в зонах захода на посадку предусмотрено 26,85 га специального озеленения. В апреле Сокольницкий сельсовет, Львовская ОВА и аэропорт подписали меморандум, после чего аэропорт подал заявление об оставлении своего иска без рассмотрения.

В то же время генплан продолжает оспаривать Львовский горсовет. Сулимко называет этот судебный спор важным для всех громад, расположенных рядом с крупными городами.

"Если такой генеральный план можно заблокировать извне - завтра точно так же можно заблокировать развитие любой громады", - заявил он.

Изменения в генплан Сокольников сельсовет утвердил в конце 2024 года. После того как две судебные инстанции отказались рассматривать иск Львовского горсовета, в апреле Верховный Суд вернул дело на рассмотрение по существу.