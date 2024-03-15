Російський актор Машков отримав чергову підозру від СБУ: у чому його звинувачують

Це вже друга підозра артисту

Російський актор Володимир Машков, який є співголовою виборчого штабу російського диктатора Володимира Путіна, отримав чергову підозру від Служби безпеки України. Було зібрано нові докази його підривної діяльності.

Як повідомляє пресцентр СБУ, фігурант входить до найближчого оточення Путіна і є одним з головних хедлайнерів масових акцій в Москві на підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Враховуючи це, у грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою виборчого штабу Путіна на так званих виборах президента країни-агресора.

На цій посаді фігурант став ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії" очільника Кремля. За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України.

Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави. Деструктивну риторику Машков регулярно повторює у ході "передвиборчих" турів різними регіонами Росії, а також під час поїздок до тимчасово окупованих районів України.

Здебільшого такі пропагандистські виступи рашиста відбуваються у вигляді "концертів-мітингів" та "зустрічей з виборцями". Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Машкову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, що у травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.