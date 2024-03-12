У Запорізькій області зрадник планував отруїти командирів ЗСУ: деталі від СБУ (фото та відео)

Паралельно агент виконував ще одне завдання

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ у Запорізькій області. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це у вівторок, 12 березня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що військова контррозвідка, на щастя, запобігла російській диверсії.

"Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і "покроково" задокументували його підривну діяльність проти України", — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому було здійснено комплекс заходів щодо забезпечення українських військових, а також вдалося затримати агента ФСБ на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

У результаті розслідування було встановлено, що агент виконував ще одне завдання. Йому необхідно було розвідувати для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовий.

За даними слідства, фігуранта завербували через його батьків, які мешкають на тимчасово окупованій частині території Луганської області. Загарбники викрали їх прямо з дому й ув’язнили в місцевій російській катівні. Там їх піддавали жорстоким тортурам і вимагали, щоб ті вмовили сина працювати на країну-агресора.

Після цього спілкування з новим агентом проходило через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон, який використовується для спілкування з окупантами.

Враховуючи зібрані докази, СБУ повідомила фігуранта про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині він під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала дружину ексрегіонала, яка виявилася агентом ФСБ. Вона розвідувала маршрути руху військових ешелонів, а у соцмережах вона активно закликала до підтримки диктатора Путіна.