Водій вантажівки попався на шпигунстві за військовими кораблями в Одесі: СБУ розкрила деталі

У зоні його особливої уваги перебували пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента РФ, який шпигував за кораблями ЗСУ біля Одеського морського порту. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це у п’ятницю, 15 березня, повідомили у пресслужбі СБУ. Наголошується, що контррозвідка служби зірвала плани ворога отримати інформацію про Сили оборони в акваторії Чорного моря.

"В результаті спецоперації у Запоріжжі затримано агента військової розвідки Росії, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. У зоні його особливої уваги знаходилися пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що агент прикривався водієм-дальнобійником, щоб здійснювати міжрегіональні перевезення та збирати розвіддані. Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних грузів, а сам у той час намагався приховано зробити зафіксувати геолокацію кораблів.

Відомо, що російські окупанти мали намір отримати розвідувальну інформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Для запобігання цьому СБУ завчасно викрила агента та поетапно задокументувала його злочинну діяльність. Це, у свою чергу, дало можливість провести комплексні заходи щодо забезпечення безпеки українських військових судів.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли той стежив за роботою кораблів біля Одеського морського порту та намагався відзвітувати ворогові. У ході розслідування з’ясувалося, що фігурант мав також і додаткове завдання — шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала дружину колишнього "регіонала", яка шпигунила у Вінницькій області для ФСБ. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення.