Российский актер Машков получил очередное подозрение от СБУ: в чем его обвиняют

Это уже второе подозрение артисту

Российский актер Владимир Машков, являющийся сопредседателем избирательного штаба российского диктатора Владимира Путина, получил очередное подозрение от Службы безопасности Украины. Были собраны новые доказательства его подрывной деятельности.

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигурант входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ. Учитывая это, в декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем избирательного штаба Путина на так называемых выборах президента страны-агрессора.

В этой должности фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы Кремля. По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины.

Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части нашей страны. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины.

В основном такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями". Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним, что в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.