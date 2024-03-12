У Києві СБУ ліквідувала найбільшу агентурну мережу ФСБ в УПЦ (МП): подробиці

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України, яка зранку приходила з обшуками до агентів Росії в УПЦ (МП), знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ у Києві. Група, працюючи під прикриттям церкви, намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні.

Цю інформацію підтвердили "Телеграфу" джерела у правоохоронних органах. За даними пресслужби СБУ, було викрито понад 15 учасників злочинної організації.

"Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, чотирьох фігурантів затримано, один з них — очільник столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Зазначається, що наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

"Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали "потрібний" контент", — йдеться у повідомленні.

Координатором мережі був клірик

Також слідство зʼясувало, що координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик.У його обовʼязки входило поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього він особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Заздалегідь підготований контент він поширював через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП). Ці матеріали, одразу після публікації, миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання Росії для поширення фейків про Україну. Інформатаки були покликані не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

СБУ провела обшуки та повідомила про підозру

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

⁠ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

ч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Зазначається, що зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) у Черкаській області, який вихваляв російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення.