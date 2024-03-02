"Ти сидиш у піцерії, а я приїхав з нуля": у Чернігові невідомий накинувся на військового (відео)

Жінка, яка стала свідком сцени, захищала військового

У Чернігові невідомий накинувся з безглуздими звинуваченнями на бійця ЗСУ у військовій формі. Воїн приїхав у місто з позицій у справах на кілька годин.

Історію та відео опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк. Йому написав боєць, який зазнав нападу.

"Бажаю здоров’я! 2 роки у лавах ЗСУ, сьогодні мене відпустили з позицій полагодити роутер на 3 години. Здав у ремонт на Л. Лук’яненка 70, м. Чернігів! Підказали перехожі, що можна недорого перекусити поряд, у піцерії! До мого столика підійшла невідома людина, з різким запахом перегару і почала мене фотографувати без мого дозволу, кажучи образливі слова на мою адресу! Мовляв, покажу тебе своєму командиру, як я вранці дозволяю собі поснідати в Чернігові! Прошу оприлюднити, щоб встановити причетність до ЗСУ і якщо це так, то прошу його командирів, провести виховні заходи для запобігання таким ганебним вчинкам", — написав воїн.

На відео до нього чіпляється невідомий чоловік у цивільному одязі з вимогою "зняти форму і не ганьби її". Жінка, яка стала свідком цієї сцени, почала обурюватись поведінкою агресивного чоловіка: "ти у своєму розумі". У відповідь на прохання воїна представиться, невідомий не став цього робити, натомість почав вимагати представитися від військового.

"Ти сидиш у піцерії, їси, а я два дні тому приїхав з нуля", — заявив скандаліст, почавши погрожувати військовому і перейшовши на мат.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", у Києві поліція затримала двох чоловіків, які напали на військовослужбовця ЗСУ. Від удару він знепритомнів, а зловмисники обікрали його.