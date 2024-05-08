У Черкасах сталась ДТП за участі тролейбуса та пожежної машини, — багато постраждалих: моторошні відео з місця події

Постраждали щонайменше 14 осіб

У середу, 8 травня, у центрі Черкас сталася ДТП за участю тролейбуса та автомобіля ДСНС. Є постраждалі.

Аварія сталася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Очевидці повідомляють, що тролейбус не пропустив автомобіль ДСНС. Після цього пожежна машина перекинулася, а тролейбус відірвався від лінії електропередачі і сам проїхав тротуаром.

Унаслідок ДТП постраждали щонайменше 14 осіб. Серед них 4 працівники ДСНС. Госпіталізовано 9 постраждалих.

"Усі травми легкі, людей доставлять до приймальних відділень лікарень для подальших рішень: госпіталізації чи амбулаторного лікування", — розповів журналістам директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун.

У поліції Черкаської області підтвердили факт ДТП і заявили, що на місці події працюють усі необхідні служби. Патрульні регулюють дорожній рух.

Раніше "Телеграф" писав, що 7 травня у Києві на проспекті Георгія Нарбута сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутного таксі.