Тепер не голова: Зеленський звільнив чиновника, який наїхав на людей у Броварах

Постраждало у ДТП чотири людини, з яких одна дитина

У п'ятницю, 26 квітня, п'яний голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко влаштував ДТП. І вже наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті Офісу президента. Майбоженко наїхав на товпу пішоходів, чотири людини отримали серйозні травми.

З 2022 року Володимир Майбоженко обіймав посаду голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Нагадаємо, ДТП сталася у центрі Броварів близько 19:20 у п’ятницю, 26 квітня. Володимир Майбоженко на авто Volvo XC90 2018 року випуску влетів у KFC-драйв та збив людей, які там йшли. На місце одразу ж викликали поліцію та швидку. У крові водія виявили 2,31 проміле алкоголю, хоча допустима норма становить 0,2 проміле.

Медики госпіталізували постраждалих, серед яких 32-річна мати з 2,5-річною дочкою, та двоє чоловіків 29 та 26 років.

На кадрах відео, які опублікували у мережі видно, як автомобіль чиновника вилітає на тротуар, яким йшли люди. Через те, що ніхто не очікував, що таке станеться, пішоходи не змогли відбігти убік. Він в’їхав у натовп на своєму автомобілі Volvo 2018 випуску за 50 тисяч доларів.

У суботу, 27 квітня, Майбоженко вручили підозру за скоєння ДТП. Постраждалі, як і раніше, перебувають у лікарні, двоє у тяжкому стані.

Раніше "Телеграф" писав, що чиновнику, які наїхав на людей у Броварах, обрали запобіжний захід.