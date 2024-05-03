Жахлива ДТП під Києвом: від автівки залишився лише багажник (відео)

Чоловік лежав просто посеред дороги

Поблизу столиці на трасі Київ-Одеса сталася серйозна аварія. Автомобіль зазнав значних пошкоджень, від нього залишилася лише задня частина.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". Очевидці зазначають, що є постраждалі.

Інформація про загиблих наразі не надходила. Поліція вже на місці події.

Люди пишуть, що швидка допомога довго не могла приїхати. Проте вже забрала постраждалого чоловіка, який лежав значний час просто на асфальті.

За словами очевидців, ДТП сталася неподалік від Білої Церкви на Київщині, а саме у бік столиці. На відео видно, що автівка фактично розбита вщент. Ймовірно, це автомобіль марки "Таврія".

Обставини аварії та чи є ще постраждалі наразі невідомі. Рух на трасі ускладнено.

Нагадуємо, нещодавно в центрі Києва 19-річний молодик за кермом BMW збив жінку, яка переходила дорогу по "зебрі". правоохоронці затримали водія та з'ясували, що хлопець на момент ДТП був тверезим. Відповідні результати патрульні отримали за допомогою тестування керманича на приладі "Драгер".

Наразі постраждала жінка перебуває у важкому стані у лікарні. Внаслідок наїзду вона отримала численні травми.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вантажівка вилетіла на тротуар з людьми й перекинулася. Так, водій фури DAF не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та злетів із проїжджої частини.