В Черкассах произошло ДТП с участием троллейбуса и пожарной машины — много пострадавших: жуткие видео с места происшествия

Пострадали не менее 14 человек

В среду, 8 мая, в центре Черкасс произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля ГСЧС. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни. Об этом сообщают местные паблики.

Очевидцы сообщают, что троллейбус не пропустил автомобиль ГСЧС. После этого пожарная машина опрокинулась, а троллейбус оторвался от линии электропередачи и сам проехал по тротуару.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере 14 человек. Среди них 4 работника ГСЧС. Госпитализированы 9 пострадавших.

"Все травмы легкие, людей доставят в приемные отделения больниц для дальнейших решений: госпитализации или амбулаторного лечения", — рассказал журналистам директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи Игорь Фесун.

В полиции Черкасской области подтвердили факт ДТП и заявили, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные регулируют дорожное движение.

Ранее "Телеграф" писал, что 7 мая в Киеве на проспекте Георгия Нарбута произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного такси.