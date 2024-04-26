"Неприпустимо": з'явилася реакція влади на п'яну ДТП з посадовцем в Броварах

Закликають до неупередженого розслідування та покарання

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко відреагував на страшну ДТП за участі голови Броварської РДА Майбоженка, що сталася сьогодні ввечері, 26 квітня. За словами Кравченка, його має бути звільнено, а розслідування щодо обставин ДТП повинно пройти об'єктивно та неупереджено.

Про це він написав у своєму Facebook. Зазначив, що це єдиний правильний крок після жахливого інциденту.

"Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців — в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", — написав Кравченко.

Допис очільника Київської ОВА

Відреагував на подію і міський голова Броварів Ігор Сапожко. Відеозвернення очільник міста виклав у своєму Telegram-каналі. Варто зазначити, що жодного слова про справедливе покарання Майбоженка, міський голова не висловив.

"Щойно трапилося ЧП у нашому місті. Повертаючись зі сходу, я дізнався, що голова районної військової адміністрації збив чотирьох людей. Четверо людей доставлені в нашу Броварську лікарню. Лікарі роблять все можливе для того, щоб зберегти життя. На жаль, за попередньою версією, голова адміністрації був у нетверезому стані. Вся справа знаходиться у поліції, буде під контролем. Будемо доповідати та інформувати", — мовив мер міста.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 26 квітня, у Броварах сталася страшна ДТП. П'яний голова Броварської РВА влетів на своїй автівці у пішоходів, що знаходилися поблизу одного з людних закладів громадського харчування. "Телеграф" повідомляв про це раніше. Також ми розповідали про те, що відомо про Володимира Майбоженка.