Сім постраждалих та дикі затори на лівому березі: у Києві вантажівка не поступилася маршрутці

На місце аварії прибуло щонайменше 7 "карет" швидкої

Зранку у вівторок, 7 травня, у Києві на проспекті Георгія Нарбута сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутного таксі. Про це повідомляє поліція Києва.

Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, саме водій камаза спричинив аварійну ситуацію. Він, рухаючись по колишньому проспекту Визволителів, хотів повернути з другої смуги, і виконуючи маневр, зіткнувся з мікроавтобусом.

Наразі відомо, що травмовані водій маршрутки та 6 пасажирів. Лікарі доправили їх до медустанови, їх стан наразі встановлюється.

Патрульна поліція столиці попереджає, що у зв'язку з ДТП на проспекті Георгія Нарбута, ускладнений рух транспорту у напрямку проспекту Алішера Навої. На місці працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Раніше "Телеграф" писав про жахливе ДТП під Києвом.Тоді від автівки залишився лише багажник.