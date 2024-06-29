Прийде завжди носити з собою: що буде, якщо не показати співробітникам ТЦК обліковий документ

Яке покарання загрожує військовозобов’язаному, якщо він не має військово-облікового документа

Військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Вони також зобов’язані пред’являти його на вимогу співробітників ТЦК, поліції чи Держприкордонслужби.

Про це розповіла юрист юридичної компанії "Муренко, Курєвий та Партнери" Олександра Капітула виданню "РБК-Україна". За її словами, якщо документа немає чи військовозобов’язаний відмовився його показувати, то йому може загрожувати штраф.

Таким чином українці мають носити із собою:

Для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Для військовозобов’язаних – військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Для резервістів – військовий квиток.

При цьому вона зазначила, що довідка від ЦНАП чи інформація у "Резерві+" не є військово-обліковим документом. Водночас QR-код "Резерв+" може бути перевірений посадовими особами.

Якщо військовозобов’язаний не може надати документ, йому загрожує штраф у розмірі:

5100 — 8500 грн за перше порушення;

8500 — 11 900 грн за повторне;

17 — 25,5 тисячі грн, якщо вона була скоєна в особливий період (тобто під час воєнного стану).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка, який раніше не проходив військову службу.