Без світла протягом 11 годин: українців попередили про зміни графіків відключення

Залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи

В середу, 3 липня, обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень з 13:00 до кінця доби. До цього у всіх регіонах діятимуть дві черги графіків погодинних відключень.

Про це попередили в "Укренерго". Запровадження жорсткіших графіків обумовлене значним зростанням енергоспоживання через аномальну спеку.

"Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів", — звернулися в "Укренерго" до українців.

В енергетичній компанії зауважили, що попри спеку головна причина застосування графіків погодинних відключень – це наслідки 8 ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або разом Словаччини та країн Балтії.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 34 263 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт.

Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що взимку частина українців може лишитися без опалення.