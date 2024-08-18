На Львовщине дерево упало на пассажирский поезд: пострадали люди (фото)

Пострадавшим понадобилась помощь врачей

В Украине объявили штормовое предупреждение, а в некоторых областях ветер уже натворил беды. Так в Стрыйском районе (Львовская область) дерево упало на пассажирский вагон из-за чего травмировались железнодорожники и пассажиры.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел с пригородным поездом 6424 Стрый — Ивано-Франковск.

"Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами увезла скорая, их жизнь в безопасности", — говорится в сообщении.

Поезд все же отправился по маршруту с задержкой почти в два часа, а пассажиров с поврежденного вагона пересадили на резервный. На снимке из сети заметно, что дерево выбило окно поезда, а осколки стекла, по всей видимости, и стали причиной травм людей, которым посчастливилось в этот момент находиться неподалеку.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в ряде украинских областей стоит ждать штормовых порывов, а также дождя с грозой. Это касается западных и центральных областей, где можно ждать шквалов до 15-20 метров за секунду. Там также дали стандартный набор инструкций о том, как стоит себя вести на улице во время опасности, среди которых и призыв держаться подальше от деревьев.

Как известно, деревья могут быть опасными даже при нормальной погоде. Например, в Киеве в парке имени Тараса Шевченко при похожем происшествии погиб человек. Еще трое граждан получили травмы.