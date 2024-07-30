У центрі Києва на людей впало дерево: є загибла та травмовані (фото, відео)

На місці працюють екстрені служби

У вівторок, 30 липня у Києві внаслідок падіння дерева у парку імені Тараса Шевченка загинула людина. Ще троє громадян отримали травми.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції. Зазначається, що постраждалих доставлено до лікарні, одна з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Інцидент стався близько восьмої години вечора. Внаслідок падіння дерева було травмовано чоловіка та трьох жінок. Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

Своєю чергою у пресслужбі КМДА повідомили, що дерево впало через сильний порив вітру. Там зазначили, що допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

У КМДА зазначили, що, за прогнозами Укргідрометцентру, пориви вітру у столиці 30 липня можуть сягати 15-20 м/с. Також там закликали громадян під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а також утриматися від прогулянок в зелених зонах.

Нагадаємо, 29 липня столицю накрила негода. Шквальний вітер із корінням виривав дерева та ламав гілки. У різних районах міста поривчастий вітер встиг наробити лиха.