Проковтнув 6 гайкових ключів: у Черкасах лікарі врятували відчайдушного чоловіка

Чоловік потрапив до лікарні з чисельними травмами

У Черкасах лікарі дістали з організму пацієнта шість гайкових ключів, які він проковтнув. Інцидент стався в серпні, коли рентген виявив сторонні тіла в організмі хворого.

Про це повідомляє відділення торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні. Лікарі провели складну операцію, під час якої вилучили всі ключі.

Як зазначають медики, чоловік був госпіталізований із серйозними ускладненнями, такими як флегмона шиї та розрив стравоходу.

"Пацієнта госпіталізовано у стаціонар із флегмоною шиї (гнійне запалення м’яких тканин. – Ред.), розривом стравоходу на рівні глотки та середньої третини, тотальним медіастинітом (запалення середостіння. – Ред.), емпіємою плеври з правого боку (скупчення гною. – Ред.), сторонніми тілами та опущенням шлунку", — йдеться в повідомленні відділення хірургії.

Рентген-знімок пацієнта до операції

Вилученні ключі

Чоловік одужав та вже повернувся додому. У лікарні пацієнт лежав три тижні.

"Лікарями відділення одномоментно виконано цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми", — додали медики.

Рентген-знімок пацієнта на 2-й день після операції

Передісторія випадку невідома. Чому чоловік проковтнув шість гайкових ключів — загадка.

Раніше "Телеграф" писав, в Ірпені голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку. На відео видно, що чоловік намагався спуститися, але зірвався та впав. Очевидці кажуть, що він живий, але отримав переломи кінцівок.