Проглотил 6 гаечных ключей: в Черкассах врачи спасли отчаянного мужчину

Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами

В Черкассах врачи извлекли из организма пациента шесть гаечных ключей, которые он проглотил. Инцидент произошел в августе, когда рентген обнаружил инородные тела в организме больного.

Об этом сообщает отделение торакальной хирургии Черкасской областной больницы. Врачи провели сложную операцию, в ходе которой изъяли все ключи.

Как отмечают медики, мужчина был госпитализирован с серьезными осложнениями, такими как флегмона шеи и разрыв пищевода.

"Пациент госпитализирован в стационар с флегмоной шеи (гнойное воспаление мягких тканей. – Ред.), разрывом пищевода на уровне глотки и средней трети, тотальным медиастинитом (воспаление средостения. – Ред.), эмпиемой плевры с правой стороны (скопление гноя. — Ред.), инородными телами и опущением желудка", — говорится в сообщении отделения хирургии.

Рентген-снимок пациента до операции

Удаленные ключи

Мужчина выздоровел и уже вернулся домой. В больнице пациент лежал три недели.

"Врачами отделение одномоментно выполнено цервикотомию с левой стороны, правостороннюю торакотомию с медиастинотомией, верхне-серединную лапаротомию, гастротомию с наложением гастростомы", — добавили медики.

Рентген-снимок пациента на 2-й день после операции

Предыстория происшествия неизвестна. Почему мужчина проглотил шесть гаечных ключей – загадка.

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