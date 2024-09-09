Матюкався та чіплявся до людей у лікарні: гінеколог у Львові пішов під суд

Рішення по справі вже ухвалено

Лікаря-гінеколога лікарні Святої Анни Першого ТМО у Львові оштрафували на смішну суму за лайку. Залізничний районний суд Львова встановив, що він лаявся і чіплявся до людини.

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій 6 серпня у Єдиному державному реєстрі. Хто саме постраждав у цій справі, не вказується, пише Lviv.Media. А от ім'я лікаря відоме, хоч і було зашифроване в постанові, — за даними Судової влади України це Олександр Никитюк.

З матеріалів справи стало відомо, що інцидент стався ввечері 21 липня, коли більшість людей вже йшли з роботи додому. Гінеколог Олександр Никитюк почав лаятися і чіплятися до когось в лікарні Святої Анни. Хто саме став жертвою його поведінки, невідомо — ім'я цієї людини не розголошують.

Справа дійшла до суду. Суддя Залізничного райсуду Львова Дмитро Боровков визнав лікаря винним. Вчинок гінеколога назвали "дрібним хуліганством", а Олександра Никитюка оштрафували аж на 51 гривню. Але це не все. Лікарю доведеться ще сплатити 606 гривень судового збору.

Лікар може не погодитися з рішенням суду. У нього є 10 днів, щоб оскаржити це рішення.

Зауважимо, що акушер-гінеколог Никитюк Олександр Володимирович займає 46 місце у рейтингу лікарів гінекологів Львова. Про лікаря на сайті roddom-lviv є 5 відгуків від породіль, які довірили йому народження своїх дітей. Слід зазначити, що всі відгуки позитивні, жінки задоволенні гінекологом і дякують за професіоналізм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині суд виніс вирок вчительці за те, що обзивала учнів. Викладачка все заперечує, а свій підхід до навчання називає вимогливістю.