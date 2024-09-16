У Львові господар коргі побив власника бійцівського пса: справа закінчилася лікарнею та судом

Постраждалий поспішав і не одразу відреагував на те, що трапилося, але вже незабаром йому довелося звернутися до лікарні

У Львові суд виніс покарання власнику коргі, який накинувся з кулаками на власника бійцівського собаки, після того, як тварина хотіла покусати його улюбленця. Потерпілий у результаті опинився у лікарні з переломом щелепи, а нападник отримав штраф.

Інформація про це була опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зазначається, що ситуація сталася ще 29 липня, але наразі було винесено рішення суду.

Так, того дня чоловік гуляв зі своїм собакою породи коргі, як раптом на неї напав бійцівський пес і почав кусати тварину. У ході цього собаки побігли у бік магазину, а власник коргі кинувся тікати за ними, щоб розняти. Раптом він побачив господаря бійцівського собаки, який на той час уже тримав за нашийник свого пса і намагався відтягнути його від коргі.

"Відчуваючи сильну злість, він завдав потерпілому два удари правою рукою у ліву частину обличчя. Надалі намагався поспілкуватись і просити вибачення перед потерпілим, однак останній не хотів його бачити" — йдеться у вироку.

Після інциденту потерпілий попав до лікарні з переломом щелепи. У медзакладі йому провели операцію.

"Потерпілий пояснив, що 29.07.2024 року поїхав на роботу і закрив собаку бійцівської породи в кімнаті, як останній вибрався на вулицю йому невідомо. Близько 14.00 йому зателефонував знайомий, який повідомив, що його собака бігає вулицею. Тому він повернувся додому та побачив поблизу магазину свого собаку, який накинувся на собаку обвинуваченого. Він узяв його за нашийник і відтягнув від нього. Раптом підійшов власник коргі та наніс 2 удари кулаком в обличчя. При цьому він дуже поспішав, тому не відреагував на подію і повів собаку додому. Дорогою на роботу в нього почала текти кров із носа, тому він був змушений звернутися до лікарні, де йому провели рентгенотомографію та виявили перелом кісток обличчя. Після цього йому провели операцію і три дні він перебував у медичному закладі", — написали у рішенні суду.

Суд визнав винним власника корги та призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, йому необхідно виплатити потерпілому 15 тисяч гривень моральної шкоди.

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