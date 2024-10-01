Волонтер побив і пограбував дитину, а в якості покарання просився на фронт: що сказав суд

Він хотів відбути покарання на фронті

На Харківщині завершився судовий процес над чоловіком, який пограбував неповнолітнього. Злочинець напав на дитину ззаду та зірвав з її шиї золотий ланцюжок.

Інформація про вирок з'явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Злочин стався у травні 2024 року. Грабіжник не лише викрав прикрасу, а й завдав потерпілому легких тілесних ушкоджень.

Як кажуть у прокуратурі, зловмисник раніше вже мав проблеми із законом — 2021 року його судили за розбій. Цікаво, що до скоєння злочину чоловік працював волонтером у благодійному фонді.

Матеріали справи свідчать, що 8 травня 2024 року ввечері нападник підкрався до дитини ззаду і зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком. Вартість викраденої прикраси оцінили у 16 460 гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника тієї ж ночі. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив бажання відбути покарання на фронті. Однак суд ухвалив інше рішення — п'ять років позбавлення волі. Крім того, засудженого зобов'язали сплатити 12 тисяч гривень за проведення експертиз.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у мережі розгортається скандал навколо "волонтерки". Вона нібито збирає гроші на власний рахунок і не має стосунку до благодійності.