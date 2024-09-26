Збирає гроші на особистий рахунок і не має стосунку до БФ: у мережі розгортається скандал навколо "волонтерки" (фото)

Жінку погрожують знайти навіть за кордоном

Директор благодійного фонду "Крила надії" Наталія Липська звинуватила мешканку Золочева у шахрайстві. Дівчина вимагає публічних вибачень та погрожує написати заяву в поліцію.

За її словами, якась Наталія Сиворох називається волонтеркою і збирає з українців гроші на особистий рахунок, які потім витрачає на свої потреби. Про деталі скандальної історії розповіла Липська на своїй сторінці у Фейсбук.

"Чи ви знаєте оцю пані? Представляється, як засновниця Крила Надії Благодійний Фонд Наталя Сиворох , розказує , що збирає для сиріт , бідних і військових, по факту до фонду не має жодного відношення і збирає кошти на свою карту. От дуже хочеться знайти цю нешановну пані і трохи потріпати за шкірочку", — написала в соцмережі директор благодійного фонду "Крила надії" Наталія Липська.

За словами дівчини, Наталія Сиворох не має жодного відношення до БФ "Крила надії" і є шахрайкою. Жінка нібито збирає з українців кошти на підтримку хворих дітей та армії, однак усі гроші капають на її особистий рахунок.

Наталю Сиворох, яка представляється в соцмережах засновницею БФ "Крила надії", звинувачують у шахрайстві та обіцяють знайти її навіть за кордоном та "покарати". Жінці пропонують публічно вибачитись та записати це на відео.

Крім цього, від неї вимагають довести цільове використання коштів, які вона отримала в якості донатів від українців, а також витратити їх за призначенням.

"Нешановна п. Наталя , ой дарма ви вирішили від Крил надії представитися, хоч би загуглили, то би знали, що шахраїв я не переношу органічно, а тих, хто краде гроші в військових, дітей і хворих та ще й під час війни тим більше.

Як і писала в приват чекаю відео з публічними вибаченнями інакше 1.10.24 заява буде подана в поліцію. І якщо ви раптом за кордоном і думаєте що ми вас не знайдемо — отут ви круто промахнулися. Знайдемо, і там покарання буде ще більшим.

До речі гроші навіть на пробуйте вивести і привласнити. Все, що ви встигли видурити в людей, прийдеться використати саме так, як ви казали на відео, а потім вже з власної кішені сплатити податки державі з того всього . ДПС і центр надання послуг нам в тому допоможе", — написала Липська в соцмережі.

На момент виходу публікації Наталія Сиворох ніяк не прокоментувала ситуацію, що склалася.

Довідково: Благодійний фонд "Крила надії" розпочав свою роботу у 2007 році та працює за такими напрямками: допомога тяжкохворим дітям, допомога медичним установам, допомога пораненим (робота зі шпиталями, стабпунктами та лікарнями, які допомагають пораненим), тактична медицина (засоби надання) першої домедичної допомоги), гуманітарна допомога та багато іншого.

Основним напрямом роботи була і є допомога тяжкохворим дітям, а саме — дітям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, нефрологічними захворюваннями з потребою у різних видах діалізу, дітям з орфанними захворюваннями, дітям, які потребують трансплантації органів та кісткового мозку.

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