Волонтер избил и ограбил ребенка, а в качестве наказания просился на фронт: что сказал суд

Он хотел отбыть наказание на фронте

В Харьковской области завершился судебный процесс над мужчиной, который ограбил несовершеннолетнего. Преступник напал на ребенка сзади и сорвал с его шеи золотую цепочку.

Информация о приговоре появилась в Едином государственном реестре судебных решений. Преступление произошло в мае 2024 года. Грабитель не только похитил украшение, но и нанес потерпевшему легкие телесные повреждения.

Как говорят в прокуратуре, у злоумышленника ранее уже были проблемы с законом — в 2021 году его судили за разбой. Интересно, что до совершения преступления мужчина работал волонтером в благотворительном фонде.

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Материалы дела свидетельствуют, что 8 мая 2024 вечером нападающий подкрался к ребенку сзади и сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком. Стоимость украденного украшения оценили в 16 460 гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника в ту же ночь. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил желание отбыть наказание на фронте. Однако суд принял другое решение – пять лет лишения свободы. Кроме того, осужденного обязали оплатить 12 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в сети разворачивается скандал вокруг "волонтерки". Она якобы собирает деньги на свой счет и не имеет отношения к благотворительности.