У Києві жорстока няня била дитину на очах у пасажирів: справу "виховательки" направили до суду (відео)

Мати дівчинки написала заяву до поліції

Жінка, яка била долонею по обличчю маленьку дівчинку в салоні столичного автобуса на очах у пасажирів, постане перед судом. Розслідування по цій справі наразі завершено.

Няні загрожує штраф або громадські/виправні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

До київського суду скеровано обвинувальний акт щодо няні, яка навмисне завдавала ударів по обличчю дитини, які не спричинили тілесних ушкоджень.

Жінка своєї провини не визнала та переконувала правоохоронців у тому, що вона давала легкі ляпаси дівчинці для того, щоб остання не заснула під час їзди в автобусі. Жінка нібито домовилася про це зі своєю 4-річною підопічною, з якою прямувала до церкви.

За скоєні дії обвинуваченій загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Її подальшу долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, у Києві серед білого дня люди помітили агресивну жінку, яка била по обличчю маленьку дівчинку. Дитина засинала у громадському транспорті і "вихователька" таким чином намагалася розбудити неповнолітню.

Шокуюче відео мама дитини випадково знайшла в одному зі столичних Телеграм-каналів і одразу ж звернулася до поліції.

Як виявилося, жінку звуть Ольга Петрівна і вона дійсно була нянькою 4-річної дівчинки. За роботу їй платили близько 9 тисяч гривень на місяць.

Як вдалося дізнатися журналістам, дівчинку няня також регулярно залякувала і говорила їй про те, що якщо вона хоч щось розповість дорослим, то її відберуть у мами та віддадуть до дитбудинку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві дівчатка-підлітки влаштували жорстоку бійку посеред вулиці. Інцидент стався неподалік станції метро "Харківська".