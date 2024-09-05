Продавав статус "волонтер": поліція викрила юнака на допомозі ухилянтам, деталі (фото)

Йому загрожує чималий строк

У Львові правоохоронці затримали молодика, який організував схему продажу підроблених документів для нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб. За продаж статусу волонтера організатор хотів одержати чималу суму грошей.

Про це повідомляється на офіційній сторінці поліції Львівської області у фейсбук. 19-річний львів’янин пропонував виготовлення фальшивих документів, які нібито підтверджували працевлаштування на посаду, що дозволяла безперешкодний перетин українського кордону.

Зокрема, юнак планував виготовити фіктивні папери про роботу волонтером у міжнародній благодійній організації. За свої послуги підозрюваний вимагав близько 17 тисяч доларів США. Його затримали одразу після отримання повної суми від "замовника".

Чоловікові оголосили підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Стаття передбачає покарання до дев’яти років ув’язнення з трирічною забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацію майна.

Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід для підозрюваного. Прокурори планують клопотати про арешт. Розслідування справи триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які документи потрібні військовозобов’язаному чоловіку для виїзду за кордон та хто саме може виїжджати.