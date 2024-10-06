Рада має якнайшвидше дати старт добудові Хмельницької АЕС, зважаючи на велику підтримку українців, - Анатолій Костюх

Народний депутат України Анатолій Костюх закликав Верховну Раду якнайшвидше розглянути і прийняти законопроєкт про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, посилаючись на високу підтримку цієї ініціативи серед населення. Коментуючи результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", де майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків, Костюх наголосив на необхідності негайних дій парламенту.

"Майже 80% українців підтримують добудову нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, і це чіткий сигнал для нас діяти. Верховна Рада повинна якнайшвидше ухвалити законопроєкт, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни", — зазначив Костюх.

Він також підкреслив, що підтримка проєкту є одностайною серед різних груп населення, особливо серед молоді та мешканців східних регіонів.

Костюх нагадав, що Кабінет міністрів ще у квітні схвалив відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством енергетики, який тепер чекає на розгляд у Раді.

"Це питання критичне для енергетичної незалежності та безпеки України. Ми не можемо зволікати", — додав він.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг уже підтримав законопроєкт, і тепер його необхідно винести на голосування в парламенті.

Також депутат нагадав, що будівництво на ХАЕС не заважатиме розбудові розподіленої генерації в країні. Це два паралельних проєкти, які Україна повинна втілювати в життя.