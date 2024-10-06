Рада должна как можно быстрее дать старт достройке Хмельницкой АЭС, учитывая большую поддержку украинцев, - Анатолий Костюх

Народный депутат Украины Анатолий Костюх призвал Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть и принять законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, ссылаясь на высокую поддержку этой инициативы среди населения. Комментируя результаты исследования социологической группы "Рейтинг", где почти 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков, Костюх отметил необходимость немедленных действий парламента.

"Почти 80% украинцев поддерживают достройку новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, и это четкий сигнал для нас действовать. Верховная Рада должна как можно быстрее принять законопроект, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны", — отметил Костюх.

Он также подчеркнул, что поддержка проекта является единодушной среди различных групп населения, особенно среди молодежи и жителей восточных регионов.

Костюх напомнил, что Кабинет министров еще в апреле одобрил соответствующий законопроект, разработанный Министерством энергетики, который теперь ждет рассмотрения в Раде.

"Этот вопрос критический для энергетической независимости и безопасности Украины. Мы не можем медлить", — добавил он.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг уже поддержал законопроект, и теперь его необходимо вынести на голосование в парламенте.

Также депутат напомнил, что строительство на ХАЭС не будет мешать развитию распределенной генерации в стране. Это два параллельных проекта, которые Украина должна воплощать в жизнь.