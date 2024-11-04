На заході України помітили перші мовні патрулі (відео)

"Інспектори" не мають особливих повноважень і не можуть карати порушників

На вулицях Івано-Франківська помітили перші "мовні патрулі", які були сформовані виключно із волонтерів. "Інспектори" роблять перехожим зауваження за використання російської мови та пропонують усім охочим пройти безкоштовні курси з вивчення української мови.

Також волонтери стежать за дотриманням норм мовного законодавства. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

В Івано-Франківську стартувала програма, спрямована на популяризацію використання української мови в публічному просторі. У зв’язку з цим на вулиці міста вийшли перші інспектори-волонтери.

Представники "мовних патрулів" підходять до перехожих та запитують у них про ставлення до російської мови. Також вони пропонують усім охочим пройти безкоштовні курси з вивчення української мови та "роблять зауваження" тим, хто розмовляє на вулиці російською.

Крім цього, "інспектори" стежать за дотриманням мовного законодавства у сфері надання послуг. З цією метою волонтери відвідують кафе та ресторани, де перевіряють якою мовою написано меню та як у закладі спілкуються з клієнтами.

У разі виявлення порушень норм мовного закону в публічному просторі/наданні послуг або у разі агресивної реакції на зауваження, інспектори викликатимуть поліцію.

При цьому у волонтерів з "мовних патрулів" не буде особливих повноважень і вони не зможуть самостійно карати порушників.

Нагадаємо, в Івано-Франківську з 28 жовтня почала діяти програма з оволодіння українською мовою і на вулиці міста вийшли перші інспектори-волонтери. Таким чином у місті боротимуться із двомовністю. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у ефірі телеканалу NTA.

За його словами, громадські інспектори на вулицях міста та у громадських закладах стежитимуть за дотриманням мовного законодавства та популяризуватимуть використання державної мови у публічному просторі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як користувачі мережі відреагували на новину про "мовні патрулі". Люди згадали статтю 10 Конституції України, яка стверджує, що державною мовою в Україні є українська мова. Проте гарантується вільне використання інших мов національних меншин України. У тому числі і російської.