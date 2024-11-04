На западе Украины заметили первые языковые патрули (видео)

"Инспектора" не имеют особых полномочий и не могут наказывать нарушителей

На улицах Ивано-Франковска заметили первые "языковые патрули", которые были сформированы из волонтеров. "Инспектора" делают прохожим замечания за использование русского языка и и предлагают всем желающим пройти бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Также волонтеры следят за соблюдением норм языкового законодательства. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

В Ивано-Франковске стартовала программа направленная на популяризацию использования украинского языка в публичном пространстве. В связи с этим на улицы города вышли первые инспектора-волонтеры.

Представители "языковых патрулей" подходят к прохожим и спрашивают у них про отношение к русскому языку. Также они предлагают всем желающим пройти бесплатные курсы по изучению украинского языка и "делают замечания" тем, кто разговаривает на улице на русском.

Кроме этого "инспектора" следят за соблюдением языкового законодательства в сфере оказания услуг. С этой целью волонтеры посещают кафе и рестораны, где проверяют на каком языке написано меню и как в заведении общаются с клиентами.

В случае выявления нарушений норм языкового закона в публичном пространстве/при оказании услуг или в случае агрессивной реакции на замечания, инспектора будут вызывать полицию.

При этом у волонтеров из "языковых патрулей" не будет особых полномочий и они не могут самостоятельно наказывать нарушителей.

Напомним, в Ивано-Франковске с 28 октября начала действовать программа по овладению украинским языком и на улицы города вышли первые инспектора-волонтеры.Таким образом в городе будут бороться с двуязычием. Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телеканала NTA.

По его словам, общественные инспекторы на улицах города и в общественных заведениях будут следить за соблюдением языкового законодательства и популяризировать использование государственного языка в публичном пространстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как пользователи сети отреагировали на новость о "языковых патрулях". Люди упомянули статью 10 Конституции Украины, которая утверждает, что государственным языком в Украине является украинский язык. Однако гарантируется свободное использование и других языков национальных меньшинств Украины. В том числе и русского.