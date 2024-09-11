Патрулів таки чекати? У Зеленського підтвердили, що на заході України боротимуться із двомовністю

Нововведення є громадською ініціативою

В Івано-Франківську запровадять програму по опанування української мови. У місті боротимуться з двомовністю.

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Подробицями він поділився в ефірі КИЇВ24.

"Ми дійшли згоди, що треба затвердити у місті мовну програму. Звичайно, попрацювати над тим, щоб боротися з засиллям двомовності, яка, на превеликий жаль, присутня у місті Івано-Франківськ, та і загалом в області.", — сказав він.

З чого саме буде складатиметься ця мовна програма уповноважений із захисту державної мови не уточнив. Більш детальної інформації про те, як планують боротися з двомовністю Кремінь теж не озвучив.

Однак мер міста Руслан Марцінків ще вчора повідомив, що в Івано-Франківську з'являться "мовні інспектори". Вони протидіятимуть поширенню російської мови на вулицях міста. Як само це відбуватиметься він не уточнив. Але підкреслив, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. Відомо лише те, що мовний патруль почне працювати з жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомив, як люди сприйняли цю новину. Судячи з коментарів в мережі, не всім прийшлась до вподоби ідея місцевої влади.