Зарплата 70 тысяч с бесплатным жильем и питанием: в Буковеле ищут сотрудников на роскошные условия

Это постоянная работа, а не сезонная

В горнолыжном курорте Буковель, где тарелка борща стоит 1200 гривен, неплохо платят не только работающему посезонно обслуживающему персоналу. К примеру, недавно в городке открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен.

Одна из парикмахерских ищет специалистов с опытом работы от одного года. Работодатели предлагают заработную плату в диапазоне 40-70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы: проценты от продаж косметики, чаевые и другие поощрения, сообщается на сайте по поиску работы.

Среди условий – обеспечение жильем и питанием. Также предоставляют униформу для работы. Основные требования к кандидатам – профессиональные навыки парикмахерского дела, умение общаться с клиентами и знание современных техник стрижки. "Ищу людей, которые любят свое дело, хотят учиться чему-то новому, развиваться, совершенствоваться и зарабатывать деньги", — говорится в описании вакансии.

Вакансия предусматривает работу в luxury-сегменте и является постоянной, а не сезонной. Парикмахерская находится в центре Буковеля.

Ранее Телеграф также сообщал, какие цены в Буковеле на празднование Нового года. Нужно серьезно брякнуть кошельком, чтобы позволить себе такой отдых.