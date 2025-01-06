У Чехії померла молода українка: без мами залишилися троє дітей

У жінки залишилось троє маленьких діток

У Чехії обірвалося життя 28-річної Яни Сем'януської із Закарпаття. Молода мати трьох дітей пішла з життя 2 січня 2025 року, всього через кілька днів після свого дня народження.

Яна походила з села Крива Тячівського району на Закарпатті. 28 грудня 2024 року жінка відзначила свій останній день народження — їй виповнилося 28 років. За інформацією рідних, смерть настала внаслідок хвороби.

Родина звернулася до громадськості з проханням про допомогу у транспортуванні тіла померлої з Чехії до України. "Тіло сестри знаходиться в Чехії, і потрібно доставити в Україну. Хочу попросити про допомогу, хто скільки може," — написала сестра померлої Наталія Сем'януська у соціальних мережах.

Близькі та рідні у жалобних дописах згадують Яну як люблячу доньку, сестру та дружину. Найбільше горе спіткало трьох дітей померлої, які тепер залишились без материнської опіки та турботи.

Родина веде збір коштів для транспортування тіла на батьківщину. Усі небайдужі можуть долучитися до допомоги родині у цей скрутний час.

Раніше "Телеграф" писав про смерть18-річної учасниці "Україна має талант". Вона підкорила українців, ще будучи дитиною.