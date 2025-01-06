В Чехии умерла молодая украинка: без мамы остались трое детей

У женщины осталось трое маленьких детей

В Чехии оборвалась жизнь 28-летней Яны Семянусской из Закарпатья. Молодая мать троих детей ушла из жизни 2 января 2025, всего через несколько дней после своего дня рождения.

Яна происходила из села Кривая Тячевского района в Закарпатье. 28 декабря 2024 года женщина отметила свой последний день рождения – ей исполнилось 28 лет. По информации родных, смерть наступила в результате болезни.

Семья обратилась к общественности с просьбой о помощи в транспортировке тела умершей из Чехии в Украину. "Тело сестры находится в Чехии, и нужно доставить в Украину. Хочу попросить о помощи, кто сколько может", — написала сестра умершей Наталья Семянуская в социальных сетях.

Близкие и родные в траурных сообщениях вспоминают Яну как любящую дочь, сестру и жену. Наибольшее горе постигло троих детей умершей, которые остались без материнской опеки и заботы.

Семья ведет сбор средств для транспортировки тела на родину. Все неравнодушные могут приобщиться к помощи семье в это тяжелое время.

Ранее "Телеграф" писал о смерти 18-летней участницы "Украина имеет талант". Она покорила украинцев еще будучи ребенком.