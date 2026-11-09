Ламінат вже не в моді: чим його замінюють у сучасних квартирах

Інше покриття виграє за вологостійкістю та комфортом, але обходиться дорожче за звичну підлогу з деревним малюнком

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Там, де від підлоги чекають вологостійкості, тиші та комфорту при ходьбі босоніж, ламінат поступається місцем вініловому покриттю. Така заміна особливо актуальна для кухні, передпокою та відкритої вітальні з обідньою зоною. Вініл не боїться вологи, тому одне покриття можна використовувати у різних приміщеннях.

Переваги та недоліки обох матеріалів порівняли wabodesign. Головна відмінність – в основі: вініл виготовляють з еластичного ПВХ, а ламінат – з деревоволокнистої плити високої щільності з декоративним шаром.

Чому вініл вибирають для кухні та передпокою

Головна перевага вінілу – стійкість до води. Пролиті напої, мокре взуття та вологе прибирання не викликають набухання, характерного для деревоволокнистої основи. Таке покриття підійде і для ванної, якщо правильно влаштувати підлогу.

Вразливе місце ламінату – стики. Якщо через них усередину потрапить вода, плита набухне. Зазвичай усунути таке пошкодження не можна. Тому ламінат частіше кладуть у сухих житлових кімнатах, а для приміщень, де підлога може постійно намокати, краще вибрати вініл або плитку.

Вініл випускають не лише з малюнком під дошки: планки та плитки можуть імітувати дерево та камінь. Ламінат виграє природним деревним малюнком. Вініл же дає більше варіантів для єдиного оформлення кухні і житлової зони, що примикає до неї.

Ламінат замінюють у сучасних квартирах. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Як змінюються відчуття від полу

Завдяки еластичності вініл м’якший і тепліший на дотик. По ньому тихіше ходити; багато покриттів вже мають вбудований звукоізоляційний шар. Ламінат твердіший і прохолодніший. Без підходящої підкладки кроки по ньому відгукуються характерним стукотом.

Вініл краще підходить для теплої підлоги: він ефективніше проводить тепло, особливо при клейовому укладанні. Ламінат теж сумісний з такою системою, але у нього вищий тепловий опір. Відрізняється товщина покриттів: вініл – приблизно 2–6 мм, ламінат – 7–12 мм.

Вінілове покриття. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Однозначного лідера зі стійкості до пошкоджень немає. Ламінат добре пручається подряпинам, вініл завдяки пружності витримує удари, яке захист від подряпин залежить від товщини захисного шару. Термін служби обох матеріалів визначається якістю та класом експлуатації. Для житла порівняно вказані класи NK 21–23, для більш інтенсивних навантажень – NK 31–33.

Скільки коштує заміна і коли ламінат залишається вигіднішим

За цінами порівняння, квадратний метр ламінату коштує приблизно 10–30 євро (510–1531 грн), вінілу – 20–60 євро (1021–3062 грн). Вартість вінілу залежить від конструкції, захисного шару та бренду. Тому ламінат залишається вигідним вибором, якщо бюджет на ремонт сухої спальні чи вітальні обмежений.

Для приміщення площею 20 квадратних метрів покриття коштуватиме приблизно 200–600 євро (10 208–30 625 грн) при виборі ламінату та 400–1200 євро (20 416–61 249 грн) – вінілу. Підкладка, плінтуси та перехідні профілі зазвичай додають ще 100–250 євро (5104–12 760 грн). Якщо підставу потрібно вирівняти, витрати включають і відповідну суміш.

Обидва матеріали випускають із замковим з’єднанням: їх можна укласти самостійно, а потім демонтувати. Паркет підійде тим, кому потрібні натуральне дерево і можливість шліфування, але він дорожчий і чутливий до вологи. Плитка тверда і довговічна, проте холодніша під ногами, шумніша і складніша в монтажі.

Як повідомляв "Телеграф", ламінат товщиною 10–12 мм стабільніший, краще пом’якшує кроки та ефективніше ізолює звук при виборі товщини покриття. Це потрібно враховувати при розрахунку бюджету на ремонт: покупець оцінює вартість матеріалу, його властивості та зручність укладання. Серед переваг ламінату джерело також називає зносостійкість, невибагливість у догляді та верхній шар, стійкий до подряпин та ударів. Ціни прямого порівняння з вінілом джерело не наводить.