Чоловік накричав на доньку та отримав кримінальне покарання: деталі справи

Для нього це вже третій епізод за останній рік

На Закарпатті чоловік неодноразово ображав свою дочку, через що вона одного разу навіть втекла з дому. Суд розцінив це як систематичне насильство та визнав винним.

Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень. Чоловіка засудили до двох років випробувального терміну.

Суд встановив щонайменше три епізоди, коли чоловік у стані алкогольного сп’яніння ображав дочку.

Перший стався 11 січня 2024, тоді йому дали 60 годин виправних робіт. Другий стався 29 жовтня та закінчився 340 гривнями штрафу.

6 грудня він знову посварився з дочкою, образив її та вигнав із дому, через що вона змушена була піти до сестри. Оскільки це вже визнали систематичним психологічним насильством, вчинок прирівняли до кримінального злочину за статтею 126-1.

Тепер він перебуватиме під наглядом. Його зобов’язали регулярно з’являтися на реєстрацію, повідомляти про зміну місця проживання, заборонили залишати країну та зобов’язали проходити спеціальну виправну програму.

Суд врахував, що підсудний раніше не мав судимостей, покаявся та помирився з дочкою. Крім того, він має інвалідність.

Як повідомлялося раніше, у Кам’янському (Дніпропетровська область) чоловік вчинив стрілянину на дитячому майданчику, за що отримав штраф у 51 гривню. Сам він пояснив випадок тим, що намагався відлякати бродячих собак.