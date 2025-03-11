Україну охоплять сильний вітер та дощі: коли чекати негоди

Температура повітря буде аномально висока для цього періоду року

Цього тижня в Україні очікується активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи, що спричинить зміни в погоді. Фахівці прогнозують "жовтий" рівень небезпеки через вітер.

Про це виданню "Телеграф" розповів синоптик Ігор Кібальчич в матеріалі: "Проливні дощі, штормовий вітер і морози. Яким регіонам не пощастить з погодою в середині березня".

З 11 по 14 березня в Україні очікується активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи, що спричинить зміни в погоді. На карті Укргідрометцентру показали рух хмар та українські області, які їх накривають:

Як зазначив Кібальчич, опади здебільшого спостерігатимуться на Правобережжі України, де пройдуть дощі різної інтенсивності.

14 березня внаслідок проходження південного циклону по всій території країни посилиться вітер, швидкість якого досягне 17–22 м/с. Це може призвести до його поривів та ускладнень у транспортному русі. Також синоптики прогнозують 1 рівень небезпеки (жовтий) дещо раніше — 12 березня.

Температура повітря буде аномально високою для цього періоду року. Вночі позначка термометра коливатиметься в межах +5…+12 °С. Вдень очікується значне потепління — від +14 до +21 °С.

На півдні країни, а також у Криму (за винятком морських узбереж), температура місцями може підніматися до +22…+23 °С, що для березня є високим показником.

Демонструємо метеокарту за 12-14 березня:

Відтак, 12 березня сухо буде лише на півдні, а решту регіонів охопить хмарна погода з дощем. По всій Україні дощитиме 13 числа, а наступного дня опади прогнозують лише на заході.

Такі умови можуть сприяти швидкому таненню снігу на сході та півдні країни, а також зміщенню весняного тепла в більш північні регіони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що киянам варто очікувати мокрої та вітряної погоди, а найбільша інтенсивність опадів прогнозується в середу.