Жінка отримала штраф за три пляшки "Рево": що вона зробила

Жінка вже отримувала аналогічний штраф

Мати малолітньої дівчинки отримала штраф за три пляшки "Рево". Вона випила їх у публічному місці, через що сильно сп’яніла.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень. Зазначається, що випадок стався 8 січня 2025 року у Харкові.

Відповідно до законодавства, батьки чи опікуни мають забезпечувати належні умови для виховання дітей, а якщо вони цього не роблять, то це вважається адміністративним правопорушенням.

Саме таке рішення ухвалив суд, зазначивши, що жінка 2024 року вже отримувала покарання за аналогічний випадок. Тепер їй треба виплатити 1700 гривень штрафу та ще 605 гривень судового збору.

Тепер аматорці алкогольних енергетиків доведеться сплатити зазначену суму протягом 15 днів або оскаржити рішення в апеляції. Якщо сума не буде внесена вчасно, вона подвоїться.

Як повідомлялося раніше, у Кам’янському (Дніпропетровська область) чоловік вчинив стрілянину на дитячому майданчику, за що отримав штраф у 51 гривню. Сам він пояснив випадок тим, що намагався відлякати бродячих собак.