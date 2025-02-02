Мужчина накричал на дочь и получил уголовное наказание: детали дела

Для него это уже третий эпизод за последний год

В Закарпатской области мужчина неоднократно оскорблял свою дочь, из-за чего она однажды даже сбежала из дома. Суд расценил это как систематическое насилие и признал виновным.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином реестре судебных решений. Мужчину приговорили к двум годам испытательного срока.

Суд установил по меньшей мере три эпизода, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорблял дочь.

Первый произошел 11 января 2024 года, тогда ему дали 60 часов исправительных работ. Второй произошел 29 октября и закончился 340 гривнами штрафа.

6 декабря он вновь поссорился с дочерью, оскорбил ее и выгнал из дома, из-за чего она вынуждена была уйти к сестре. Так как это уже признали систематическим психологическим насилием, то поступок приравняли к уголовному преступлению по статье 126-1.

Теперь он будет пребывать под наблюдением. Его обязали регулярно появляться на регистрацию, уведомлять о смене места жительства, запретили покидать страну и обязали проходить специальную исправительную программу.

Суд учел, что подсудимый ранее не имел судимостей, раскаялся и помирился с дочерью. Кроме того, у него есть инвалидность.

Как сообщалось ранее, в Каменском (Днепропетровская область) мужчина устроил стрельбу на детской площадке за что получил штраф в 51 гривну. Сам он объяснил случай тем, что пытался отпугнуть бродячих собак.