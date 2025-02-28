Не більше головного лікаря? Скільки заробляє голова Чернівецької ОВА

За 2024 загальний рівень зарплати чиновника перевищив мільйон гривень

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк отримав зарплату у січні 2025 року у розмірі 113 570,55 гривень. Це повна сума з надбавками, без вирахування податків та зборів.

Про це йдеться у відповіді Чернівецької ОВА на запит "Телеграфа". У документі зазначено, що оклад становить 98 757,00 гривень. Середня заробітна плата за дні службових відряджень – 14 813,55 грн.

Загальна сума нарахувань вийшла 113 570,55 грн. З неї було вираховано податки та збори у розмірі 26 121,23 грн. У результаті розмір заробітної плати за січень становив 87 449,32 гривень.

Також у розпорядженні редакції опинилися дані щодо рівня щомісячної зарплати Запаранюка за 2024 рік. На початку минулого року він отримував від 80 до 94 тисяч гривень у середньому. Загалом за весь рік, якщо скласти усі зарплати в одну суму, голова Чернівецької ОВА заробив 1 197 773,00 гривень.

За один січень Запаранюк заробив понад 110 тисяч гривень

Запаранюк не отримував надбавки та премії до зарплати

"Телеграф" вирішив порівняти ці цифри із зарплатами на одному з популярних сайтів із пошуку роботи. За його даними, станом на лютий 2025 року середня зарплата 18 000 грн, якщо взяти статистику з вакансій. Наблизитися до такої заробітної плати, як у Запаранюка, можуть, наприклад, керівники великих будівельних компаній (120 тисяч), IT-директори (150 тисяч), головні лікарі приватних клінік (110 тисяч) тощо.

До речі, мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень. Таким чином одна зарплата за січень Руслана Запаранюка дорівнює 14 мінімалкам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки заробляє голова Харківської ОВА Синєгубов.

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