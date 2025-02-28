Майже 12 мінімалок: скільки заробляє голова Львівської ОДА Козицький

За минулий рік загальний рівень зарплати чиновника перевищив мільйон гривень

Заробітна плата голови Львівської ОДА Максима Козицького за січень 2025 року становила 72 640,26 грн після вирахування податків та зборів.

Цю інформацію було надано обласною державною адміністрацією у відповіді на запит "Телеграфа". У документі зазначено, що в січні нарахований посадовий оклад Козицького становив 94 338 грн. Після вирахування податків та зборів виплачено 72 640,26 грн.

За один січень Козицький заробив більше 94 тисяч гривень

Протягом 2024 року загальна сума нарахованої зарплати склала 1 101 584,70 грн, а виплачено – 880 172,04 грн.

Також у розпорядженні редакції є дані про щомісячну зарплату Козицького за 2024 рік. На початку року він отримував від 64 до 84 тисяч гривень у середньому. Наприкінці року виплати становили 94 та 72 тисячі гривень.

Загалом за рік Козицький заробив більше мільйона гривень

Матеріальна допомога на оздоровлення та розв'язання соціально-побутових питань Козицькому не нараховувалась та не виплачувалась.

Зазначимо, мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень. Таким чином одна зарплата за січень Максима Козицького майже 12 мінімалок. Також згідно з інформацією на популярному сайті з пошуку роботи, заробітна плата Максима Козицького приблизно дорівнює тій, яку можуть отримувати в Україні програмісти, маркетологи та топ-менеджери компаній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє голова Харківської ОВА Синєгубов.

Також повідомлялося, скільки заробляє мер Одеси Труханов.