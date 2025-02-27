Як програміст, дизайнер чи байєр: скільки заробляє мер Одеси Труханов

Після вирахувань зарплата стала меншою майже на 30 тисяч гривень

Заробітна плата мера Одеси Геннадія Труханова за січень 2025 року склала 92 621,89 грн. Це сума, яка вийшла вже після вирахування податків та зборів.

Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді Департаменту бухгалтерського обліку, звітностей та закупівель Одеської міської ради на запит видання.

У документі зазначено, що у січні розмір нарахованої заробітної плати Труханову становив 121 870,91 грн., у тому числі сума оплати за посадовим окладом – 24 188,35 грн. А вже після того, як із цієї суми вирахували податки та збори, вийшло 92 621,89 грн.

Заробітна плата міського голови протягом 2024 року становила 1 116 505,44 грн, у тому числі сума сплати за посадовим окладом – 227 636,37 грн. Після вирахування податків і зборів за 2024 рік сума склала 883 170,82 грн.

Також наголошено, що допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань Одеському міському голові Геннадію Труханову у 2024 році не нараховувалась та не виплачувалася.

Зазначимо, що згідно з інформацією на популярному сайті з пошуку роботи, заробітна плата Геннадія Труханова приблизно дорівнює тій, яку можуть отримувати в Україні програмісти, дизайнери, байєри тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка зарплата у мера Дніпра Бориса Філатова. Більшість свого заробітку на посаді він перераховує на різну допомогу.