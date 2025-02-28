Не больше главного врача? Сколько зарабатывает глава Черновицкой ОВА

За 2024 год общий уровень зарплаты чиновника превысил миллион гривен

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк получил зарплату в январе 2025 года в размере 113 570,55 гривен. Это полная сумма с надбавками, без учета налогов и сборов.

Об этом говорится в ответе Черновицкой ОВ на запрос "Телеграфа". В документе отмечено, что оклад составляет 98 757,00 гривен. Средняя заработная плата за дни служебных командировок – 14 813,55 грн.

Общая сумма начислений вышла на 113 570,55 грн. С нее были вычтены налоги и сборы в размере 26 121,23 грн. В результате размер заработной платы за январь составил 87 449,32 гривен.

Также в распоряжении редакции оказались данные по уровню ежемесячной зарплаты Запаранюка за 2024 год. В начале прошлого года он получал от 80 до 94 тысяч гривен в среднем. В целом, за весь год, если сложить все зарплаты в одну сумму, председатель Черновицкой ОВА заработал 1 197 773,00 гривен.

За один январь Запаранюк заработал более 110 тысяч гривен

Запаранюк не получал надбавки и премии к зарплате

Телеграф решил сравнить эти цифры с зарплатами на одном из популярных сайтов по поиску работы. По его данным, на февраль 2025 года средняя зарплата 18 000 грн, если взять статистику по вакансиям. Приблизиться к такой заработной плате, как у Запаранюка, могут, например, руководители крупных строительных компаний (120 тысяч), IT-директора (150 тысяч), главные врачи частных клиник (110 тысяч).

Кстати, минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, одна зарплата за январь Руслана Запаранюка равна 14 минималкам.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько зарабатывает глава Харьковской ОВО Синегубов.

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