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Не больше главного врача? Сколько зарабатывает глава Черновицкой ОВА

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Руслан Запаранюк. Фото Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 28 февраля 2025, 17:14
Руслан Запаранюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

За 2024 год общий уровень зарплаты чиновника превысил миллион гривен

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк получил зарплату в январе 2025 года в размере 113 570,55 гривен. Это полная сумма с надбавками, без учета налогов и сборов.

Об этом говорится в ответе Черновицкой ОВ на запрос "Телеграфа". В документе отмечено, что оклад составляет 98 757,00 гривен. Средняя заработная плата за дни служебных командировок – 14 813,55 грн.

Общая сумма начислений вышла на 113 570,55 грн. С нее были вычтены налоги и сборы в размере 26 121,23 грн. В результате размер заработной платы за январь составил 87 449,32 гривен.

Также в распоряжении редакции оказались данные по уровню ежемесячной зарплаты Запаранюка за 2024 год. В начале прошлого года он получал от 80 до 94 тысяч гривен в среднем. В целом, за весь год, если сложить все зарплаты в одну сумму, председатель Черновицкой ОВА заработал 1 197 773,00 гривен.

Сколько председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заработал за январь 2025 года
За один январь Запаранюк заработал более 110 тысяч гривен
Получает ли глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк надбавки и премии к зарплате
Запаранюк не получал надбавки и премии к зарплате

Телеграф решил сравнить эти цифры с зарплатами на одном из популярных сайтов по поиску работы. По его данным, на февраль 2025 года средняя зарплата 18 000 грн, если взять статистику по вакансиям. Приблизиться к такой заработной плате, как у Запаранюка, могут, например, руководители крупных строительных компаний (120 тысяч), IT-директора (150 тысяч), главные врачи частных клиник (110 тысяч).

Кстати, минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, одна зарплата за январь Руслана Запаранюка равна 14 минималкам.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько зарабатывает глава Харьковской ОВО Синегубов.

Также стало известно, сколько зарабатывает мэр Одессы Труханов.

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#Зарплата #Черновицкая ОГА #Зарплаты чиновников