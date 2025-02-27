Як 15 мінімалок: скільки заробляє голова Харківської ОВА Синєгубов

За минулий рік загальний рівень зарплати перевищив мільйон гривень

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов отримав зарплату у січні 2025 року у розмірі 126 047, 69 гривень. Ця сума вже включає всі надбавки й відрахування.

Про це йдеться у відповіді Харківської ОВА на запит "Телеграфа". У документі зазначено, що оклад становить 122 769, 90 гривень. Надбавка — 18 415, 49 грн. Середня заробітна плата за дні службових відряджень – 22 512, 92 грн.

Загальна сума з урахуванням цих нарахувань вийшла 163698,31 грн. З неї було вираховано податки та збори у розмірі 37 650, 62 грн. У результаті розмір заробітної плати за січень вийшов 126 047, 69 гривень.

Також у розпорядженні редакції опинилися дані щодо рівня щомісячної зарплати Синєгубова за 2024 рік. На початку минулого року він отримував від 102 до 120 тисяч гривень у середньому. У кінці року він отримав 142 і 125 тисяч.

Загалом за весь рік, якщо скласти усі зарплати в одну суму, голова Харківської ОВА заробив 1 435 698, 90 гривень.

"Телеграф" вирішив порівняти ці цифри із зарплатами на одному з популярних сайтів із пошуку роботи. За його даними, станом на лютий 2025 року середня зарплата 23 400 грн., якщо взяти статистику з вакансій. Наблизиться до такої заробітної плати, як у Синєгубова, можуть, наприклад, PHP-розробники (130 тисяч), медіа-байери (200 тисяч), начальник рекрутингової агенції (100 тисяч) тощо.

До речі, мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень. Таким чином одна зарплата за січень Олега Синєгубова дорівнює 15 мінімалкам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату у січні 2025 року отримав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.