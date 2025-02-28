Схожа на казкову фортецю і побудована на одній з найвищих вершин Карпат: який вигляд раніше мала метеостанція на горі Піп Іван

Вона знаходиться на вершині гори Піп Іван (Чорна гора) на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря

Глибоко в серці Українських Карпат височіє одна з найвідоміших вершин – Піп Іван, яку ще називають Чорною горою. Її круті схили і мінливий клімат здавна приваблювали мандрівників, дослідників і науковців. Проте особливу славу ця гора здобула завдяки астрономічній та метеорологічній обсерваторії, яка була зведена тут у 1930-х роках. Ця велична будівля, відома як "Білий слон", стала однією з найбільш унікальних споруд свого часу і важливою науковою базою для дослідників космосу та погоди.

Будівництво обсерваторії було не просто технічним викликом, а справжнім тріумфом інженерної думки. В умовах суворого високогірного клімату польські науковці та військові інженери змогли створити автономний науковий центр, здатний працювати навіть у найекстремальніших погодних умовах. Сьогодні історія цієї обсерваторії продовжує надихати, адже вона стала символом наукового прогресу, наполегливості та міжнародного співробітництва.

Історія створення обсерваторії

Ідея побудови астрономічної та метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван з’явилася у Польщі в 1930-х роках. На той час ця територія входила до складу Другої Речі Посполитої, а керівництво країни мало на меті створити сучасну наукову базу, що дозволила б спостерігати за погодою, а також проводити астрономічні дослідження. У 1936 році Міністерство військово-повітряних сил Польщі розпочало будівництво обсерваторії. Протягом двох років тривали складні будівельні роботи, в ході яких доводилося доставляти матеріали на вершину переважно кіньми або вручну.

Споруда була зведена з місцевого каменю, що забезпечувало її міцність та довговічність. Інженери передбачили всі особливості суворого клімату: будівлю обладнали системою опалення, котельнею та водопроводом, що давало можливість персоналу працювати тут протягом усього року. У 1938 році обсерваторію офіційно відкрили. Вона складалася з житлових приміщень, технічних кімнат та астрономічної вежі, у якій встановили астрограф, привезений з Единбургу. Це обладнання давало змогу науковцям спостерігати за планетами, кометами та іншими небесними тілами.

Відкриття обсерваторії, 1938

На жаль, початок Другої світової війни став фатальним для обсерваторії. У 1939 році персонал був змушений покинути станцію, а цінне обладнання вивезли. Протягом 1940-1944 років була в руках то радянської влади, то нацистів. Пізніше будівля зазнала руйнувань та розкрадань. Протягом десятиліть вона стояла покинута, поступово перетворюючись на руїни.

Загалний вид обсерваторії

Реконструкція обсерваторії

У 2012 році почалися роботи з реконструкції цієї споруди. Більша частина робіт була профінансована з коштів Міністерства культури й національної спадщини Польщі. Волонтери, будівельники та спеціалісти працювали над зміцненням стін, очищенням території від сміття та відновленням історичного вигляду будівлі. Відтворено металевий дах, який відповідав оригінальному дизайну, та покращено умови для перебування людей.

Засніжена обсерваторія

Основною метою реконструкції стало створення міжнародної школи українських та польських рятувальників. Через складні погодні умови цієї місцевості навчання пошуково-рятувальних команд тут стало особливо актуальним. Крім того, у відновленій обсерваторії планувалося облаштувати туристичний притулок, який міг би приймати мандрівників, що піднімаються на вершину.

Сьогодні обсерваторія на Піп Івані продовжує свій шлях відродження. Вона залишається не лише історичним пам’ятником, а й важливим центром досліджень та співпраці між науковцями та рятувальниками. "Білий слон" знову постає величним символом науки серед карпатських гір.