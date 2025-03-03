Додаткові поїзди з Києва призначила "Укрзалізниця". Коли почнуть курсувати

Вони охоплять три популярних напрямки

"Укрзалізниця" призначали додаткові поїзди на кілька популярних напрямків. Йдеться про Львів, Трускавець та Одесу.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії. Зазначається, що перші поїзди почнуть курсувати вже від 9 березня.

Поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів почне свій рух 9 березня, у неділю. Він вирушатиме зі Львова о 07:26 та прибуватиме в Одесу о 18:17. У зворотному напрямку виїжджатиме з Одеси о 07:53, прибуватиме до Львова о 18:23.

Також з'явиться ще один поїзд №265/266 з Києва до Одеси. Він відправлятиметься 9 березня зі столиці, а прибуватиме в Одесу о 18:08. У зворотному напрямку об 11:27 відправлення з Одеси, прибуття у Київ о 20:42.

"У Карпати – за чистим повітрям і натхненням 16 та 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11", – повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що нещодавно у Львові на вокзалі загорівся поїзд. Рятувальники швидко ліквідували пожежу, постраждалих не виявилось.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обікрадена пасажирка поїзда заявила про хамство замість допомоги. В "Укрзалізниці" вже відреагували.