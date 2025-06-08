"Укрзалізниця" насмішила українців новим меню від Клопотенка (відео)

Знайшлись хейтери, які не оцінили старань компанії

"Укрзалізниця" почала годувати пасажирів повноцінними стравами прямо у вагонах. Меню розробив відомий кулінар Євген Колопотенко і воно включає чотири основні страви, які можна замовити у провідника.

Відповідним відео поділилась жінка Наталія Пазл. Вона опублікувала його у Тік Ток, показала страви і ціни на них.

"В меню є чотири повноцінні страви, які можна вже замовити в самому потязі у провідника", — розповідає авторка відео.

Найдешевшою стравою є сирники за 170 гривень, які подаються без традиційного полуничного джему. Серед пропонованих страв також плов, який отримав найвищу оцінку від дегустаторки.

"Плов — для мене із цих страв він найсмачніший. М'яса, як ви бачите, тут не пожаліли", — коментує блогерка.

Найдорожчою позицією меню стала курка з картоплею та буряком за 190 гривень. Також пасажири можуть замовити деруни з грибами за 180 гривень.

"Всі ці страви в потязі заморожені, а розігріває їх після оплати провідник", — пояснює авторка відео.

Поки що нове меню доступне лише на чотирьох маршрутах Укрзалізниці, але компанія планує розширювати географію послуги.

Реакція українців

Більшість користувачів соціальних мереж висловили незадоволення новим сервісом, критикуючи високі ціни та якість подачі страв. Багато пасажирів вважають, що за такі гроші можна краще поїсти в ресторані.

Водночас частина мандрівників підтримала ініціативу, відзначивши зручність можливості поїсти гарячу їжу прямо у вагоні, особливо під час тривалих подорожей. Деякі пасажири також високо оцінили участь Євгена Колопотенка у розробці меню, сподіваючись на якісні та смачні страви.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укрзалізниці" прокоментували питання зарплат свого персоналу після скандальних заяв їхніх співробітників. У компанії сказали, що нині заробітна плата залізничників суттєво відстає від середньої.