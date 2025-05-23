Димом затягнуло ціле місто. Сильна пожежа у Тернополі (фото, відео)

Горить на площі 300 квадратних метрів.

У Тернополі спалахнула сильна пожежа. Дим настільки густий та чорний, що його видно з усіх куточків міста.

За попередньою інформацією, загорівся склад на вулиці Об’їзна (обхід Тернополя). На місці події працює багато пожежників, повідомляють очевидці. Наразі немає інформації про те, чи є постраждалі унаслідок загоряння.

Крім рятувальників на місці події працює патрульна поліція. Її працівники розвертають автомобілі, які проїжджають повз. Повідомляють, що на місці пожежі дуже погана видимість для проїзду.

"Патрульні тимчасово перекрили рух транспорту на місці пожежі через погану видимість", — повідомила старша інспекторка патрульної поліції Віталія Щупляк.

Як повідомляють кореспонденти "Телеграфу" з Тернополя, наразі у місті не чути запаху горілого. Інформація не стосується мікрорайонів, наближених до епіцентру загоряння.

"23 травня о 13:07 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Об’їзній у місті Тернопіль. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Як з’ясувалося, загорання виникло в торговельно-складських приміщеннях. До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 23 рятувальники. Площа займання становила орієнтовно 300 м²", — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, на Одещині спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим виднівся за кілометри.