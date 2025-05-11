У Києві спалахнула масштабна пожежа: все довкола в чорному диму, що горить (відео)

Займання могло статися у піцерії

У Києві на Позняках сьогодні, 11 травня, сталася серйозна пожежа. Загорівся один із МАФів і вогонь дуже швидко перекинувся на ті, що стоять з ним поряд.

Відповідне відео було опубліковано у місцевому пабліку Telegram. На кадрах видно, що над лінією магазинів здіймається в небо густий дим.

На цей момент залишається невідомим, скільки було людей у магазинах на момент загоряння і чи були вони в цей час там взагалі.

Ще один паблік зазначає, що за попередньою інформацією, спалах міг статися в піцерії.

На місце події прибули працівники ДСНС. Наразі вже відомо, що спалах вдалося ліквідувати.

Наразі жодні офіційні джерела не повідомляли поки що про подію. Причина виникнення спалаху поки що залишається невідомою. Зараз обставини цієї події встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Літературній, 35. Це житловий комплекс Перлина. Вогонь охопив квартиру на сьомому поверсі. Через вікна цієї квартири валив чорний та густий дим.